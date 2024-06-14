Россия будет использовать новую инициативу президента Владимира Путина по Украине в сотрудничестве с Китаем и другими странами, предлагающими мирное урегулирование конфликта. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Сегодня в ходе встречи с руководством МИД РФ президент Владимир Путин заявил, что Россия делает еще одно мирное предложение Украине и Западу. Он подчеркнул, что речь идет не о заморозке конфликта, а о его полном прекращении при выполнении ряда условий, среди которых полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от планов по вступлению в НАТО и безъядерный статус страны.

По словам Лаврова, мирная инициатива главы государства будет использоваться «в самых разных ситуациях».

«В том числе в нашей работе в рамках БРИКС, ШОС, с Китайской Народной Республикой, со странами Латинской Америки, Африки, которые тоже выдвигали свои инициативы, но которые пока игнорируются полностью теми, кто управляет Украиной», - пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.



На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. При этом Киев ранее отказался от мирных переговоров. В марте 2022 года Россия провела несколько раундов консультаций, однако украинская сторона вышла из процесса мирного урегулирования.