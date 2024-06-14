Путин объявил о новом мирном предложении России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, подразумевающее не заморозку конфликта, а его полное прекращение. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, если Запад и Киев откажутся, ответственность за кровопролитие будет лежать на них. Президент назвал необходимым условием для мира нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

«Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение», - подчеркнул президент РФ.

Среди других условий Путин указал полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от планов по вступлению в НАТО, передает РИА Новости.

«Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск <…>, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», - подчеркнул Путин.



Ранее Путин заявил в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, что Россия и Украина могли подписать мирный договор еще в 2022 году, но экс-премьер Британии Борис Джонсон сорвал это соглашение.

Путин подчеркивал, что руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил свою подпись на документе. Президент рассказал со ссылкой на украинских чиновников, что в итоге Джонсон приехал и отговорил их от соглашения, пообещав, что Запад даст Киеву все необходимое.