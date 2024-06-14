Путин назвал условие для переговоров с Украиной

Российская сторона будет готова приступить к переговорному процессу в том случае, если войска Украины полностью выведут с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД России, передает ТАСС.

Глава государства отметил, Россия прекратит огонь тогда, когда Киев инициирует вывод войск из Донбасса и Новороссии и обяжется не вступать в НАТО. Еще одно условие Путина для переговоров - нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

Ранее Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian заявил, что отказывается от переговоров с Россией. Он счел их нереалистичными. По словам Зеленского, мирное соглашения стало бы для его страны «ловушкой».

Кроме того, он отметил, что новое американское вооружение еще не поставили на Украину для дополнительных бригад армии. Зеленский сообщил, что ему важно использование более «мощного оружия» дальнего действия для целей на территории РФ.