Путин рассказал об агрессорах и геноциде в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина проводила против Донбасса карательную операцию, а страны, помогавшие Киеву в этом, стали агрессорами. Об этом сообщает РИА Новости.

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На совещании в МИД РФ Путин назвал действия украинских властей в Донбассе геноцидом. Он заявил, что Киев объявил местных жителей людьми второго сорта. Президент России подчеркнул, что именно Украина начала боевые действия против граждан в Донбассе.

«Это и есть агрессия, если мы признаем право этих народов, проживавших на этих территориях, объявить о своей независимости. И те, кто все прошедшие годы помогал военной машине киевского режима, - это пособники агрессора», - подчеркнул Путин.



Ранее в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону Путин заявил, что новые власти Украины начали конфликт в Донбассе в 2014 году, применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан. Все это происходило «на фоне военного освоения этой территории и открытия дверей в НАТО», подчеркивал президент РФ.