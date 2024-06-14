Путин: новые территории останутся с РФ навсегда

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые территории навсегда останутся с Россией, передает РИА Новости. Президент подчеркнул, что этот вопрос не может обсуждаться.

© РИА Новости

На совещании в МИД РФ Путин заявил, что Россия не исключала сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей. Он подчеркивал, что это было возможно при сохранении сухопутного пути до Крыма.

«Сейчас <...> положение дел в корне изменилось, жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. <…> Вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается», - заявил президент РФ.



Он отметил, что воля жителей этих регионов незыблема. Херсонская и Запорожская области, как и ДНР с ЛНР вошли в состав России, и речи о нарушении государственного единства быть не может, заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что ДНР и ЛНР имели право объявить о своей независимости, а Украина пыталась этому помешать, начав карательную операцию. Президент РФ подчеркнул, что Киев полностью проигнорировал выбор людей.