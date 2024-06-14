Изменение мира и эгоизм Запада: о чем сказал Путин на встрече с руководством МИД

Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководством Министерства иностранных дел РФ. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС. Рассказываем, о чем сказал российский лидер во время общения с высокопоставленными дипломатами.

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Об изменениях в мире и крахе западной системы безопасности

Путин заявил, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет. Он отметил, что все больше стран начинают стремиться к самодостаточности. Глава России напомнил, что Москва неоднократно указывали на ошибочность курса, выбранного западными элитами.

«Не просто критиковали, предупреждали, а предлагали варианты, конструктивные решения, подчеркивали важность выработки устраивающих всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, механизмов европейской и мировой безопасности», — сказал президент, отметив, что предложения отклоняли.



Российский лидер также сказал, что Евроатлантическая система безопасности потерпела крах. Сам Вашингтон подорвал стратегическую стабильность в мире, когда вышел из договоров по открытому небу, ракетных системах малой дальности (РСМД) и других.

«В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков», — заявил президент.



Путин также сказал, что ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить список жертв «западной дипломатии». Он отметил, что она применялась в разных регионах мира, и нигде не приносила ничего, кроме усугубления имеющихся проблем, поломанных судеб миллионов людей и разрушения целых государств.

О конфликте на Украине

Путин напомнил, что Россия не начинала конфликт с Украиной — виновен в нем именно Киев. Президент назвал агрессорами тех, кто помогал киевским властям в карательной операции против Донбасса.

«После того, как жители части Украины (ДНР и ЛНР — прим. ред.) в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начали боевые действия и продолжают их. Это и есть агрессия, если мы признаем право этих народов, проживавших на этих территориях, объявить о своей независимости. И те, кто все прошедшие годы помогал военной машине киевского режима, — это пособники агрессора», — сказал он.



Россия предлагала украинским властям решить ситуацию путем отвода войск, однако Киев сам отверг эту инициативу. К 2022 году Украина готовилась атаковать Новороссию и Донбасс, а потому Москва признала независимость ДНР и ЛНР, а также заключила договор, который соответствует международному праву.

Путин также рассказал, что 5 марта 2022 года в Москве один из зарубежных лидеров предложил свою посредническую помощь. Путин заявлял ему о возможности сохранения суверенитета Украины над Харьковской и Запорожской областями за Киевом, но при условии организации сухопутного доступа в Крым. Посредник отправился к украинским властям, но там его усилия отвергли, обвинив в пророссийской позиции.

Российский президент также рассказал, что, когда ВС РФ подошли к Киеву в 2022 году, у Кремля были различные варианты дальнейших действий — они были и у военных ведомств, и у силового блока. Вместе с тем решения о штурме «трехмиллионного города» не принималось, заметил Путин. Говоря о провокации в Буче, лидер заявил, что она нужна была Киеву для того, чтобы объяснить отказ от договоренностей с РФ.

Также Путин отметил, что воля жителей Донбасса, Новороссии, Херсонской и Запорожской областей быть с Россией незыблема. Они вошли в состав России, а речи о нарушении российского государственного единства быть не может.

«Вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается», — заключил он.



Путин добавил, что исполнительная власть на Украине и руководство Рады находятся в сговоре, чтобы узурпировать управление страной. Власть удерживается незаконным путем, как и в 2014 году, после Евромайдана.

«Повторю: источник действующего киевского режима — это вооруженный путч, и теперь круг замкнулся», — сказал Путин.



Президентский срок Владимира Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями. Документы, которые сейчас подписывают киевские власти, не могут иметь юридической силы, они ничтожны, подчеркнул российский лидер.

О саммите по Украине в Швейцарии

По мнению российского лидера, конференция по Украине в Швейцарии является уловкой, которая должна «пустить дискуссию по ложному следу». Еще одна ее задача — обозначить легитимность украинских властей. Путин заметил, что без участия России урегулировать конфликт невозможно. Вместе с тем Запад лицемерно призывает РФ к переговорам, запрещая их вести Украине — это «выглядит идиотски», подчеркнул президент.

Путин также назвал условие для начала переговоров с Украиной. По его словам, это отвод украинских войск из Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО.

«Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — заявил Путин.



Он добавил, что Россия таким образом делает еще одно реальное мирное предложение. Однако если Запад и Киев откажутся, то ответственность за дальнейшее кровопролитие будет лежать на них. Путин подчеркнул, что принципиальной позицией России остается нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация. С этими параметрами все согласились в ходе Стамбульских переговоров в 2022 году, подчеркнул Путин.

Также президент напомнил о предложенных Россией принципах безопасности. По его словам, полное возвращение к ним в состоянии 2021-2022 годов уже невозможно, однако их базовые положения остаются неизменными. РФ все еще готова вести диалог со всеми странами, однако это должна быть не имитация мирного процесса, а обстоятельный разговор.