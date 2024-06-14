Путин: Запад пытается подвести идеологическую основу под расчленение России

Запад пытается подвести идеологическую основу под расчленение России, взял линию на освоение близких РФ территорий, заявил российский президент Владимир Путин. ТАСС

Он подчеркнул, что русский и украинский народы нашли бы способ урегулировать конфликт, но он возник из-за авантюрной политики Запада. Парламентская газета

«Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии, - сказал российский лидер. - При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе». В связи с этим он призвал активизировать диалог между работающими в Евразии международными организациями. Российская газета