Путин предупредил мир о новых «жертвах западной дипломатии»

Президент России Владимир Путин заявил, что любая страна мира может попасть в список жертв «западной дипломатии»: по его мнению, ни одно государство от этого не застраховано. Трансляцию с совещания Путина в МИД РФ опубликовало ТАСС.

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Путин заявил, что эгоизм и высокомерие Запада привели к «крайне опасному состоянию». Президент РФ считает, что мир подошел близко к точке невозврата.

«Западные страны, будучи уверены не только даже в собственной правоте, сколько в своей силе, способности навязать остальному миру все что угодно, просто игнорировали другие мнения. В лучшем случае - предполагали обсудить второстепенные вопросы, которые, по сути, мало что решали», - заявил президент РФ.



Главным принципом «дипломатии по-натовски» он назвал обвинение одной из сторон, которая по каким-то причинам «не очень нравится» Западу, во всех грехах и обрушение на нее политической мощи и санкций. Путин отметил, что это стало одной из причин трагедии на Балканах, затем те же подходы применялись в разных частях света - в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и так далее.

Путин подчеркнул, что стратегическая стабильность в мире была подорвана именно США. По его словам, опасность для Европы представляет не Россия, а критически высокая зависимость от США.

В своей инаугурационной речи в начале мая, Путин, в частности, заявил, что Россия не отказывается от диалога с западными странами. Он подчеркнул, что выбор за ними - или пытаться сдерживать развитие России, или искать путь к сотрудничеству и миру.