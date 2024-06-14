Путин посоветовал Европе быть в хороших отношениях с РФ

Если Европа хочет сохраниться как один из центров мирового развития, то ей нужно быть в хороших отношениях с Россией. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с руководящим составом Министерства иностранных дел (МИД) страны.

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Российский лидер подчеркнул, что подобное понимание было и у бывшего президента Франции Шарля де Голля, и у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Путин отметил, что Москва готова к поддержанию добрососедских отношений с европейскими странами.