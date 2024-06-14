Президент РФ Владимир Путин заявил, что предположения о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу, являются домыслами и «абсолютным бредом». ТАСС

По его мнению, реальную опасность для европейских стран представляет тотальная зависимость от Соединенных Штатов. Деловая газета «Взгляд»

Российский лидер обратил внимание, что политики в Европе «проглатывают» и давление Вашингтона, и скандалы, и слежку, а также покупку дорогого американского газа. Он назвал их статистами и выразил надежду, что однажды к власти придут сильные европейские лидеры. Москва24