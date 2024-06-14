Президент России Владимир Путин заявил о планах страны содействовать плавному включению новых участников БРИКС, передает ТАСС.

В настоящее время глава государства проводит совещание с руководящим составом МИД России. Он отметил, что страна примет необходимые решения уже к саммиту в Казани.

Путин прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС

«Прошу правительство, МИД продолжить содержательную работу, диалог с партнерами, чтобы выйти на саммит БРИКС в Казани в октябре с весомым набором согласованных решений, которые зададут вектор нашего сотрудничества в политике и безопасности, экономике и финансах, науке и культуре, спорте и гуманитарных связях», - заявил Путин.



Также президент подчеркнул, что потенциал БРИКС позволит ему стать одной из основ многополярного мира.

Ранее сообщалось, что глава МИД Таиланда Марис Санджампонгса вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо о намерении страны стать полноправным членом БРИКС, сообщил таиландский МИД. С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.