Захарова: Варшава рассматривает Западную Украину как часть Польши

Западная Украина в представлении политиков в Варшаве является частью Польши, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российская газета

Она отметила, что Киеву отказывают в членстве в НАТО, потому что вступление означает необходимость признать границы Украины. «Они это не делают, потому что у ряда членов НАТО, в частности Польши, есть свое представление о том, какие должны быть границы Украины. Западная часть Украины последние годы политическим истеблишментом Польши рассматривается как часть его польского государства», — заявила Захарова. RT на русском