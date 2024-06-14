Захарова назвала Зеленского мастером пиара и шоу-бизнеса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского мастером шоу-бизнеса. Как сообщает РИА Новости, дипломат считает, что политик использует всю палитру своих артистических возможностей, чтобы выдавать плохое за хорошее.

© РИА Новости

По мнению представителя МИД РФ, именно за навыки в пиаре и шоу-бизнесе Зеленского в свое время «приобрел» олигарх Игорь Коломойский* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), в том числе и как политический проект. После этого украинский лидер перепродал себя США. Захарова считает, что на тот момент Зеленский мог посчитать «сделку» удачной, хотя сейчас об этом, скорее всего, жалеет.

«Соответственно он использует всю свою палитру возможностей артистических, чтобы выдавать плохое за хорошее», — заключила дипломат.



Ранее Захарова заявила, что соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США, которые накануне подписал Зеленский и президент Соединенных Штатов Джо Байден, не имеют юридической силы. По мнению представителя МИД, они нужны, чтобы продемонстрировать украинским гражданам, что «вроде как мировое сообщество с ними».