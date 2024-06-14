Ушаков назвал главные темы встречи Путина с руководством МИД РФ

Президент Владимир Путин обсудит с руководством МИД России главные международные вопросы, в том числе ситуацию на Украине. Об этом заявил Telegram-каналу Shot помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Все будем обсуждать. Украину. Все главные вопросы», - пояснил Юрий Ушаков.



На мероприятие приглашено около 100 журналистов, в том числе из недружественных стран. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча не носит экстренный характер, просто ранее не была анонсирована, отмечает канал.

Путин дал понять, что РФ готова к работе с иностранцами, уставшим «от дури» Запада

Ранее, во время пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом возможны, если будут основываться на текущих реалиях.

При этом в ходе пресс-конференции для представителей мировых информационных агентств, которая была проведена на полях ПМЭФ, российский лидер предупредил о готовности Москвы применить ядерное оружие, заметив, что действия Запада еще больше подрывают международную безопасность и могут привести к «очень серьезным проблемам».