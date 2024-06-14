Такие документы, как соглашение США и Украины в сфере безопасности, не имеют юридической силы. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, это «обычные бумажки» и в некоторых случаях «даже пресс-релизы поважнее будут». Сами соглашения должны показать оставшимся на Украине гражданам, «которых еще Зеленский под нож не пустил», что мировое сообщество «вроде как с ними».

Трамп в случае победы на выборах сможет отменить соглашение Байдена и Зеленского

Напомним, что в четверг, 13 июня, президент США Джо Байден во время посещения саммита G7 в Италии подписал с Владимиром Зеленским соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом сроком на 10 лет. Оно предполагает поддержку Киева в военной сфере: с помощью поставок оружия, тренировки украинских солдат и совершенствования системы ПВО.

Западные СМИ подчеркивали, что это соглашение может отменить любой следующий американский лидер. В частности, на такой шаг способен экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах этой осенью.