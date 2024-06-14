Небензя назвал главную цель саммита по Украине
Главной целью конференции по украинскому кризису в Швейцарии является предъявление России ультиматума в виде «мирного плана», о чем ранее заявлял Владимир Зеленский. Об этом рассказал РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По словам постпреда, мероприятие заявляется, как имеющее «конструктивную» повестку дня, но на практике ставка делается только на одно.
«Основной целью является предъявление ультиматума Российской Федерации в виде так называемого «мирного плана» Владимира Зеленского», - отметил он, напомнив, что в своих недавних интервью Зеленский открыто говорил об этом.
Василий Небензя также обратил внимание на то, что Запад всеми доступными средствами старается «затащить» представителей стран Глобального Юга в Швейцарию, при том, что конференция по факту является «очередной попыткой очковтирательства».
Конференция пройдет с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что провести этот форум предложил Киев. Власти страны пригласили более 160 делегаций, в том числе из G7, G20 и БРИКС. Основной темой саммита станет обсуждение «формулы мира» Владимира Зеленского.
На данный момент известно об около 80 странах-участниках. При этом Россия на мероприятие не приглашена. Также в конференции не примут участия Бразилия и ЮАР. МИД Китая заявил, что для Пекина «затруднительно» участвовать в конференции, которая не соответствует основным условиям, в том числе признанию формата и Россией, и Украиной. А президент США Джо Байдена вместо поездки в Швейцарию примет участие в сборе средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии.