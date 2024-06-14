Небензя назвал главную цель саммита по Украине

Главной целью конференции по украинскому кризису в Швейцарии является предъявление России ультиматума в виде «мирного плана», о чем ранее заявлял Владимир Зеленский. Об этом рассказал РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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По словам постпреда, мероприятие заявляется, как имеющее «конструктивную» повестку дня, но на практике ставка делается только на одно.

«Основной целью является предъявление ультиматума Российской Федерации в виде так называемого «мирного плана» Владимира Зеленского», - отметил он, напомнив, что в своих недавних интервью Зеленский открыто говорил об этом.



Василий Небензя также обратил внимание на то, что Запад всеми доступными средствами старается «затащить» представителей стран Глобального Юга в Швейцарию, при том, что конференция по факту является «очередной попыткой очковтирательства».

Конференция пройдет с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что провести этот форум предложил Киев. Власти страны пригласили более 160 делегаций, в том числе из G7, G20 и БРИКС. Основной темой саммита станет обсуждение «формулы мира» Владимира Зеленского.

На данный момент известно об около 80 странах-участниках. При этом Россия на мероприятие не приглашена. Также в конференции не примут участия Бразилия и ЮАР. МИД Китая заявил, что для Пекина «затруднительно» участвовать в конференции, которая не соответствует основным условиям, в том числе признанию формата и Россией, и Украиной. А президент США Джо Байдена вместо поездки в Швейцарию примет участие в сборе средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии.