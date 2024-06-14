В Госдуме напомнили о договоре с Китаем, подписанном 166 лет назад

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил, что подписанный 166 лет назад Тяньцзиньский трактат (договор Китая и России о мире и дружбе) до сих пор приносит результаты и помогает партнерству двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

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Договор с Российской империей был подписан Цинской империей (Китаем) в Тяньцзине 13 июня 1858 года. Аналогичные трактаты Цинская империя чуть позже подписала с США, Британией и Францией. Документ расширял политические и торговые права России в Китае, позволял урегулировать вопросы границ, а также морской и сухопутной торговли. Трактат разрешил российским торговым судам заходить в китайские порты и способствовал улучшению дипломатических отношений двух стран.

«В договоре <…> были заложены основы мира и дружбы между Россией и Китаем, которые продолжают укрепляться и развиваться по сей день. Сегодня, спустя более полутора веков, мы видим, как плоды этого партнерства приносят реальные результаты», - так Бабаков прокомментировал годовщину заключения договора.



Он отметил, что трактат также затрагивал вопросы культурного обмена. Депутат заявил, что совместные проекты России и Китая в области промышленности, науки, технологий, экономического развития и культуры доказывают, что страны могут многого достичь, действуя вместе. Бабаков подчеркнул, что народы России и Китая связаны «глубокими историческими узами», страны делятся «богатой культурой, общими ценностями и стремлением к миру и стабильности».