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Володин назвал доллар средством давления Соединенных Штатов

Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, начав использовать его в качестве инструмента давления и вводя санкции. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, ограничения на проведение платежей и воровство золотовалютных резервов должны заставить задуматься и другие государства о надежности хранения своих средств в американской валюте.

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«Сейчас все страны стали понимать, что США используют свою валюту как инструмент политического давления. (…) Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал», - заметил Вячеслав Володин.

При этом политик подчеркнул, что незаконные санкции против финансовых институтов России «не дадут желаемого для США эффекта».

«В марте 2022 года доля «недружественных» валют достигала 84,7%. Сегодня она снизилась почти в 5 раз - до 17,8%. Расчеты в рублях, наоборот, выросли в 3,5 раза, а в дружественных валютах - почти в 15 раз», - отметил он, приведя в пример Китай, 95% всех операций в торговле с которым проходят в рублях и юанях.

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что от «токсичного доллара отказывается не только Россия», но и другие государства, в частности - страны БРИКС, и выразил уверенность, что дедолларизация неизбежна.

Ранее США приняли решение о введении санкции в отношении Мосбиржи, Национального клирингового центра (посредник для проведения валютных операций на площадке) и Национального расчетного депозитария. На этом фоне со вчерашнего дня торги долларами и евро на Мосбирже не проводятся.

В связи с этим Банк России 13 июня начал публиковать курсы валют на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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