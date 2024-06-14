Небензя: Россия вскрывает лицемерие Запада

В международном сообществе формируется более объективная оценка ситуации на Украине, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, Россия способствует этому процессу, «высвечивая» лицемерие и «двойные стандарты» Запада, передает РИА «Новости».

Небензя заявил о «коренном переломе» в украинском конфликте

Небензя подчеркнул, что западной антироссийской пропаганде все сложнее одурманить большинство.

Также постпред отметил, что западные страны пытаются навязать ООН «украинскую повестку» в ущерб обсуждению более актуальных для развивающихся стран проблем, что не может не вызывать все большее сопротивление со стороны большинства стран-членов ООН.

Ранее Небензя заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине по-прежнему возможно, но для этого необходимо устранить первопричины начала СВО.