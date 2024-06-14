Медведев призвал требовать от Запада  $100 трлн репараций за работорговлю

От колониальных стран можно требовать $100 трлн репараций за работорговлю. Об этом в своей статье, опубликованной в «Российской газете», написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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«С учетом того, что с территории Африки работорговцы вывезли более 12 млн человек, репарации за трансатлантическую работорговлю могут составить не менее $100 трлн», — написал зампред Совбеза.



Медведев продемонстрировал альтернативную формулу мира по Украине одним фото

По его словам, государства «золотого миллиарда» должны будут «поскрести по сусекам, дабы расплатиться за прегрешения прошлого».

Медведев также выразил мнение, что страны и частные компании, которые десятилетиями занимались трансатлантической работорговлей, должны иметь мужество «не просто признать на словах ответственность за историческую несправедливость и системный расизм в отношении африканцев», а «заплатить по счетам, предусмотреть в бюджетах соответствующие статьи расходов».

До этого Путин заявил, что страны Запада используют неоколониальные методы для обеспечения своего благополучия за счет других государств.

Ранее Лавров потребовал прекратить колониальную зависимость 17 территорий в мире.