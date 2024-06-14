Медведев высказался о новой системе международных отношений

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение в статье, опубликованной в «Российской газете», что новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства, будет формироваться в самом ближайшем будущем.

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Медведев отметил, что на смену «полному несправедливости» моноцентричному западному универсализму в ускоренном темпе идёт многополярная глобализация.

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По его словам, она предполагает создание «абсолютно новой диалоговой парадигмы».

Также Медведев подчеркнул, что Россия надеется на выход кооперации БРИКС — Афросоюз на новый уровень.

Ранее он заявил, что Запад не гнушается искусственно создавать кризисы ради своего господства.