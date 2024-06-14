Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в статье, опубликованной в «Российской газете», что Запад не собирается приглашать Армению в Евросоюз (ЕС), Украина, по его мнению, также этого не дождётся в ближайшее время.

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По его словам, на «перетягивание» Армении в евро-атлантический лагерь со стороны США были брошены значительные силы.

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При этом Медведев подчеркнул, что Еревану не стоит обольщаться: «подобные обещания — всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке».

«Никто не намерен открывать двери «клуба избранных» для армянского народа. Спросите у необандеровцев, удалось ли им заполучить членство в ЕС. Нет, и в ближайшее время они его не дождутся. Да и дождутся ли вообще?» — подчеркнул Медведев.



Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз до конца июня начнёт переговоры о приёме Украины.

Также президент Польши Анджей Дуда призвал как можно скорее начать официальную процедуру приёма Украины в НАТО.