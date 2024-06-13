«Выполнять не придется»: в Госдуме высмеяли договор США и Украины

Правительство США, несмотря на заключенный договор о гарантиях безопасности, скорее всего, не верит, что Украина будет существовать через 10 лет, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев для NEWS.ru. По его мнению, именно по этой причине Белый дом дает Киеву щедрые обещания, осознавая отсутствие необходимости в их выполнении.

Вряд ли даже США, которые с Украиной все время что-то подписывают, всерьез верят, что страна будет существовать через 10 лет. Поэтому и обещают щедро, знают, что выполнять не придется. Завлекают членством в НАТО и ЕС, но попасть в эти организации у Киева есть шанс только посмертно, — подчеркнул парламентарий.



По этой же причине генсек НАТО Йенс Столтенберг поставил Украине четкое условие для вступления в Альянс в виде победы над Россией, отметил Журавлев. В то же время представитель Блока осознает, что ядерную державу невозможно победить, не ввергнув весь мир в катастрофу, добавил он.

Недаром Столтенберг поставил четкое условие вступления — победа над Россией, хотя прекрасно понимает, что ядерную державу невозможно победить, не ввергнув весь мир в катастрофу. Ничего не обещает и ничего не подписывает с Украиной только Россия — мы даже во время конфликта стараемся быть честными со своими врагами, — констатировал депутат.



Ранее агентство Reuters писало, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Стороны назвали этот документ «мостом» Киева в Североатлантический альянс.