Решение Великобритании возглавить борьбу с Россией является стратегической ошибкой властей королевства, пояснил глава дипмиссии РФ в Лондоне Андрей Келин. Заявление дипломата опубликовано на странице посольства.

В пресс-службе дипмиссии пояснили, что 12 июня в здании посольства состоялся государственный прием по случаю Дня России. В мероприятии приняли участие более 300 человек.

В частности, прибыли главы дипломатических миссий большинства стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Захарова пригласила министра обороны Греции в Мариуполь

Келин заметил в ходе мероприятия, что мир сегодня переживает поистине тектонические изменения. Он добавил, что навсегда в прошлое уходит период, когда узкая группа стран могла навязывать остальным свою волю, диктовать, как жить и что делать.

«Этот процесс — объективная реальность. Формируется полицентричный миропорядок, где нет места гегемонии и колониализму. И Россия - один из игроков, кто прокладывает путь к этой новой реальности», — отметил глава дипмиссии.



Дипломат подчеркнул, что Соединенное Королевство находится в авангарде борьбы против русских и России.

По его оценке, действия властей страны — крупнейшая стратегическая ошибка, которую в дальнейшем будет невероятно трудно исправить. Он добавил, что Москва надеется на здравый смысл британцев.