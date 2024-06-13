Путин перенес одно из запланированных совещаний

Президент РФ Владимир Путин перенес совещание по совершенствованию государственной миграционной политики на другой день. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отметим, что у главы государства сегодня был насыщенный день. Так, Путин дал старт пуску коллайдера NICA , провел встречу с учеными и заседание Совета по науке и образованию.

Путин вспомнил сказку про старика Хоттабыча

Ранее сообщалось, что в этот же президент проведет и совещание по миграционной политике.