Медведев заявил о готовности ученых вернуться в РФ

Уехавшие российские ученые готовы вернуться в РФ. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

Он указал, что Россия заинтересована в возращении ученых из-за границы. И, по словам Медведева, они готовы это сделать.

«Но без жилья естественно такого рода задачи не решаются. Мне кажется, что мы должны это держать в поле зрения», — добавил он на заседании Совета по науке и образованию.



Также Медведев назвал уважение к ученым важнейшей составляющей государственной политики.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по науке и образованию, заявил, что среди школьников растет интерес к науке.