Путин вспомнил сказку про старика Хоттабыча

Президент России Владимир Путин вспомнил сказку «Старик Хоттабыч» во время заседания Совета по науке и образованию. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

Российский лидер в беседе с участниками мероприятия поднял вопрос о целесообразности жесткости при воспитании детей.

Президент напомнил, что герой сказки, джинн Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, из лучших побуждений «наказал людей, которые в парикмахерской находились и подсмеивались над Волькой, он превратил их в баранов».

Вместе с тем, у самого Вольки начала расти борода, усы, мальчик не знал, что с этим делать, пояснил глава государства.

«Он хотел как лучше, старик-то. А сделал так, что ребенок не знал, как жить дальше», — отметил Путин.



Вы сказали, заметил президент, обращаясь к одному из участников, что и дети, и семьи должны смириться с тем, что нужно для государства. Он добавил, что это звучит жестковато.

«Хотя, конечно, определенная жесткость нужна! Но как бы не получилось так, что мы хотим как лучше, а получится как всегда», — констатировал глава государства.



Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания также процитировал сказку о Хоттабыче.

«Все начинается с уважения. Старик Хоттабыч для того, чтобы высказать свое уважение обращался к Вольке не иначе как Волька ибн Алеша. Упоминая соответственно его отчество. И уважение к учебным это важнейшая составляющая государственной политики», — подчеркнул Медведев.



Напомним, что повесть-сказка «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина о приключениях пионера Вольки Костылькова, который обнаружил кувшин с просидевшим в нём 3,5 тысячи лет джинном, впервые увидела свет в 1938 году — сначала в «Пионерской правде», а потом в журнале «Пионер», где печаталась из номера в номер.

Через два года повесть вышла отдельной книгой с иллюстрациями Константина Ротова.