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Постпред Белоруссии в ООН назвал незаконные санкции актом терроризма

Постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков назвал незаконные санкции актом терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Белоруссия предлагает приравнять санкции к терроризму
© МИД Республики Беларусь
«Мы предлагаем считать незаконные односторонние санкции не просто экономическим терроризмом, а актами агрессии со всеми вытекающими последствиями», — заявил Рыбаков.

Белорусский постпред заявил, что односторонние санкции могут приводить к крайне тяжелым последствиям в узких областях — в качестве примера Рыбаков привел ухудшение ситуации с обслуживанием людей-бабочек, больных буллезным эпидермолизом в Белоруссии. Дело в том, что после очередного пакета санкций, введенных ЕС, компания-производитель специальных перевязочных средств прекратила взаимодействие с Минском, а другие производители либо отсутствуют, либо также не могут работать с Белоруссией.

До этого Минфин России пригрозил зеркальным ответом Западу при использовании активов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.

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