Путин провел телефонный разговор с и. о. президента Ирана

Президент России Владимир Путин обсудил сотрудничество с Ираном с исполняющим обязанности главы республики Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что Иран готовится к внеочередным президентским выборам. Президент этой страны Эбрахим Раиси погиб в мае при крушении вертолета. Его обязанности до подведения итогов избирательной кампании исполняет первый вице-президент Мохбер.

Согласно сообщению Кремля, беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Собеседники выразили заинтересованность в развитии сотрудничества стран, включая реализацию проектов в энергетике и транспорте, отметили в пресс-службе.

Стороны также затронули отдельные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС. В Кремле напомнили, что Иран является полноправным членом этого объединения с 1 января 2024 года.

Также сообщается, что Мохаммад Мохбер поздравил Владимира Путина и россиян с Днем России, отмечавшимся 12 июня. Он поблагодарил российского лидера и народ страны за поддержку в нынешний непростой для Исламской Республики Иран период после трагической гибели Президента Эбрахима Раиси.

Путин в свою очередь поздравил всех мусульман Ирана с приближающимся праздником Курбан-байрам. Он пожелал собеседнику успехов в ведущейся предвыборной кампании и просил передать самые добрые пожелания Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Али Хаменеи.