Путин о школьниках: «Блогерами хотят быть, не учеными»

Многие школьники хотят быть блогерами, хотя их интерес к науке и высшему образованию продолжает расти. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он указал, что руководитель ММНО «Объединенный институт ядерных исследований» Григорий Трубников сообщил ему о желании многих старшеклассников стать блогерами. Об этом свидетельствуют результаты проведенного учреждением исследования в школах.

«Блогерами хотят быть, не учеными. Но интерес к науке, к высшему образованию растет. Мы это знаем, это статистика», — сказал Путин на Совете по науке и образованию.



В заключение он призвал поддерживать «эти тренды и тенденции».