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Путин указал на интерес молодежи к блогерству

Многие школьники хотят быть блогерами, хотя их интерес к науке и высшему образованию продолжает расти. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин о школьниках: «Блогерами хотят быть, не учеными»
© РИА Новости

Он указал, что руководитель ММНО «Объединенный институт ядерных исследований» Григорий Трубников сообщил ему о желании многих старшеклассников стать блогерами. Об этом свидетельствуют результаты проведенного учреждением исследования в школах.

«Блогерами хотят быть, не учеными. Но интерес к науке, к высшему образованию растет. Мы это знаем, это статистика», — сказал Путин на Совете по науке и образованию.

В заключение он призвал поддерживать «эти тренды и тенденции».

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Владимир Путин