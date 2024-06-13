Путин обратился к российским ученым

Президент России Владимир Путин призвал российских ученых работать в особом, боевом режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

К такому глава государства призвал во время заседания Совета по науке и образованию.

«Мы все сегодня должны работать в особом, боевом режиме. Надеюсь, что и по этому направлению [научному] работа будет выстраиваться именно так», — сказал он.



Путин заявил о готовности РФ к работе с уставшим «от дури» Запада иностранцами

13 июня Владимир Путин прибыл в Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне. Там глава государства осмотрел ускорительный комплекс NICA, находящийся в институте. Отмечается, что данный комплекс создается на базе института для исследований плотной барионной материи