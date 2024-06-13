Посол РФ предупредил об ответных мерах по санкциям Канады

Власти РФ на основе принципа взаимности примут ответные меры в отношении Канады, которая расширила антироссийские санкционные списки. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

"Очередной раунд так называемых санкций, не имеющих смысла. Антироссийские ограничения, вводимые кабинетом [премьер-министра] Джастина Трюдо, остаются, по сути, на бумаге и мало кем замеченными, поскольку никак не могут повлиять на интересы наших физических и юридических лиц, - сказал дипломат. - Все это абсурдно и не может вызывать ничего, кроме усмешки, но ответные меры с нашей стороны последуют - на основе принципа взаимности".

