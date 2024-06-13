Путин заявил о готовности РФ к работе с уставшим «от дури» Запада иностранцами

Россия заинтересована в привлечении иностранных специалистов и ученых со всего мира. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. В пример он привел ядерную отрасль, от которой отказываются страны Запада, тем самым «делая дурь». Ura.Ru

«Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы те специалисты, которые работали где-то – как российские исследователи – в зарубежных центрах <…>, классные специалисты, не просто нашли себя, а работали в интересах развития науки и производства внутри страны», – сказал глава государства. Деловая газета «Взгляд»

До этого глава государства заявил, что российские специалисты не могут работать за рубежом «в силу различных причин». Президент подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы отечественные «классные специалисты», которые трудились в зарубежных центрах, приступили к исследованиям «в интересах развития науки и производства» внутри своей страны. Газета.Ru