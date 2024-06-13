Захарова пригласила министра обороны Греции в Мариуполь

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила главе Минобороны Греции Никосу Дендиасу посетить Мариуполь, чтобы пообщаться с живущими там представителями греческой диаспоры. Так она прокомментировала заявление Дендиаса о том, что в Мариуполе в настоящее время исчезла греческая диаспора. ТАСС

По словам Захаровой, Дендиасу нужно посетить Мариуполь, чтобы «убедиться в абсурдности своих слов». По ее словам, живущим в городе грекам предоставлены все возможности для того, чтобы они могли сохранить и приумножить свои культурные традиции. «В Мариуполе в феврале уже текущего года зарегистрирована первая на территории ДНР региональная национально-культурная автономия греков», — заявила представитель МИД. Газета.Ru

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