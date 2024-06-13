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Захарова: поставки Киеву оружия ведут к затягиванию конфликта

США, поставляя дальнобойное оружие Киеву и разрешая ВСУ бить им по территории России, затягивают конфликт. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».

Захарова объяснила, как США затягивают конфликт на Украине
© РИА Новости

Она отметила, что США и их союзники поставляют Киеву «все более дальнобойное и смертоносное оружия». Кроме того, по словам Захаровой, они дают согласие на его применение для ударов по территории РФ.

«Это ведет к дальнейшему затягиванию и выводу этого конфликта на совершенно иной, более масштабный, я бы сказала, катастрофический уровень», — добавила она.

Ранее Захарова назвала решение США о снятии запрета на поставки вооружений для украинского батальона «Азов»* чудовищным.

*запрещенная в России террористическая организация

Политика
Мария Захарова
Украинское военизированное националистическое объединение "Азов"
МИД России