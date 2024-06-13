Захарова рассказала об ответе Москвы на использование российских активов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об ответных действиях Москвы на использование Евросоюзом замороженных российских активов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, желание стран Запада использовать такие активы для оказания помощи Украине является «циничным и преступным». Она также добавила, что ответные меры России будут «болезненными» для Евросоюза.

«Направлять фактически украденные у России средства на военные авантюры киевского режима, его покровителей, это преступно, это цинично, это представляет собой очередной удар по международному праву. И, конечно, ответные меры, безусловно, обязательно последуют, как они следовали всегда», — заявила она.



Ранее Захарова заявила, что НАТО готовится к потенциальному военному конфликту с Россией.