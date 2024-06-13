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Путин: РФ заинтересована в привлечении работавших за рубежом российских ученых

Россия заинтересована в том, чтобы российские ученые, прежде работавшие за рубежом, продолжили исследования и внутри страны. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с ведущими учеными в Дубне.

Путин: РФ заинтересована в привлечении работавших за рубежом российских ученых
© РИА Новости

Глава государства отметил, что "в силу различных причин" российские специалисты не могут работать за рубежом.

"Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы те специалисты, которые работали где-то - как российские исследователи - в зарубежных центрах <...>, классные специалисты, не просто нашли себя, а работали в интересах развития науки и производства внутри страны", - подчеркнул Путин.

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Владимир Путин