Путин: РФ заинтересована в привлечении работавших за рубежом российских ученых

Россия заинтересована в том, чтобы российские ученые, прежде работавшие за рубежом, продолжили исследования и внутри страны. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с ведущими учеными в Дубне.

Глава государства отметил, что "в силу различных причин" российские специалисты не могут работать за рубежом.