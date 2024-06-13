Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Армению прекратить «бесконечную возню» вокруг членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). ТАСС

«ОДКБ — это структура, в которую все приходят добровольно. Там нет командно-административной системы давления на страны-участницы. Там есть взаимоуважительный диалог. Никто никого силой не держит. Почему столько лет политические деятели в той же самой Армении на этой теме так спекулируют?» — заявила дипломат. Газета.Ru

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем». Lenta.ru