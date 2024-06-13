Захарова прокомментировала решение США о батальоне «Азов»*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение США снять запрет на поставки вооружений для украинского батальона «Азов»*. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Захаровой, подобное решение США является «чудовищным», а сам батальон не перестал быть ультранационалистическим. Она также добавила, что свое решение Белый дом должен был обнародовать официально, а не «сливать его в газету».

«Это чудовищно, если американские эксперты, а именно таковыми они себя считают, работая в госдепартаменте, полагают, что националистический батальон "Азов"*, который влился в ряды ВСУ, при этом не отказался ни от чего - ни от символики, ни от идеологии, ни от способов ее реализации, перестал быть ультранационалистическим», — заявила она.



Ранее в СМИ появилась информация, что США сняли запрет на поставки вооружений батальону «Азов»*.

*Запрещенная в России террористическая организация.