В России призвали Пашиняна «не горячиться» с решениями по ОДКБ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление о Белоруссии и ОДКБ на эмоциях. Сенатор предположил, что США пытаются настроить Ереван против Минска.

Я думаю, не нужно горячиться, потому что иногда на эмоциях говоришь такое, что потом жалеешь. Белоруссия всегда была верным союзником всех входящих в ОДКБ стран, включая Армению. Может быть, американцы стараются настроить Армению против Белоруссии, которую они ненавидят, как и Россию, — пояснил Джабаров.



Сенатор выразил надежду, что армянское руководство проявит мудрость и не станет разрывать строившиеся десятилетиями отношения с Россией и Белоруссией. По его мнению, это не скажется положительно ни на одном государстве.

Я надеюсь, армянское руководство проявит мудрость и не будет разрывать выстроенные десятилетиями отношения между Белоруссией, Арменией и Россией. Это не принесет пользы ни одной из сторон. Будем реагировать спокойно. Надеюсь, все это сказано на эмоциях, а эмоции — плохие советчики, — заключил сенатор.



Читать новость полностью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика намеревается выйти из ОДКБ. Глава правительства заметил, что сроки выхода пока не определены. Об этом пишет ТАСС.

Премьер сделал заявление о выходе из организации в ходе правительственного часа в парламенте, отметили журналисты.

Оппозиционный депутат задал Пашиняну вопрос о том, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее.

«Выйдем. Мы решим, когда. А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся», — отметил Пашинян.



Читать новость полностью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сказал, что республика выйдет из ОДКБ, он заявил, что армянские власти сами решат, когда выйти из организации, уточнил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Об этом пишет ТАСС.

Мирзоян отметил, что заседание парламента в ходе правительственного часа записывалось. При необходимости можно проверить, «кто что сказал».

«Премьер-министр Армении не сказал, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Армении сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернемся», — подчеркнул дипломат.



Читать новость полностью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал следующим шагом в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выход из нее. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что Армения выходит из ОДКБ. После чего МИД Армении опроверг эту информацию. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Никол Пашинян не сказал, что республика выходит из ОДКБ, лишь отметил, что армянские власти сами решат, когда выйти из организации.

По словам Пашиняна, в настоящее время участие страны в ОДКБ заморожено и возможно Армения сделает «следующий шаг».

«Следующим логическим шагом станет выход из ОДКБ. Мы решим, будет ли это через месяц, год или три года», - пояснил он в ходе своего выступления в парламенте.



Пашинян также подчеркнул, что в программе правительства не говорится, что Армения останется членом ОДКБ, пишет «Интерфакс».

«Мы говорили, что имеем вопросы, которые должны получить ответы», - заявил он.



Ранее премьер-министр Армении сообщил о необходимости изменить концепцию развития армии, так как Ереван больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией. Также глава правительства Армении заметил, что на Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «нельзя положиться».

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москву настораживает ультимативная и оскорбительная риторика властей Армении по отношению к ОДКБ.

Армения может изменить свою позицию по Организации договора о коллективной безопасности, если из нее решит выйти Белоруссия, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Также, по его словам, которые приводит РИА Новости, на это могут повлиять и извинения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа, — заявил Пашинян.



Он отметил, что не желает обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате организации, так как он заявлял, что участвовал в подготовке конфликта в Карабахе, «поощрял, верил, желал победы Азербайджану». По его словам, обсуждение вопросов с Лукашенко продолжится в формате ЕАЭС и СНГ. При этом он подчеркнул, что не посетит Белоруссию, пока ее президентом будет Лукашенко.

Пашинян ранее заявил, что Армения выходит из Организации Договора о коллективной безопасности. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос. Пашинян добавил, что сроки выхода республики из организации еще не определены.

Россия будет придерживаться партнерских и союзнических отношений с Арменией. Кроме того, Москва продолжит работу по прояснению позиции Еревана по ОДКБ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений", - сказал он.



Представитель Кремля отметил, что в этом в не меньшей степени заинтересована и сама Армения. Песков подчеркнул, что Россия последовательно отстаивает приоритеты в области коллективной безопасности, и страны-участницы ОДКБ разделяют эту позицию.

России не стоит обращать внимание на слишком эмоциональные высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин. Он также подчеркнул, что Ереван остается союзником Москвы.

«Нужно меньше обращать внимание на словообороты и фразы, произнесенные в ходе эмоциональных перебранок в парламенте Армении, — считает Карасин. — Мы очень чутко реагируем на малейшие обороты речи, но у нас есть официальные каналы, и мы понимаем, что Армения — наш союзник».



По словам политика, серьезность намерений Пашиняна и других структур власти страны предстоит выяснить через официальные каналы, без опоры на громкие заявления.

«Не надо эмоционально реагировать на отдельные слова. И хочется, конечно, пожелать, чтобы слова эти подбирались более тщательно», — заключил сенатор.



Читать новость полностью

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна не выражают позицию народа, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Таким образом парламентарий отреагировал на объявление главы правительства о возможном выходе Еревана из ОДКБ. По словам российского депутата, армянский премьер ведет свою страну к катастрофе.

Каждый раз, когда он выходит с заявлением, у меня возникает вопрос: как ему удается до сих пор сохранять свой пост? Отторжение территорий, разрыв с традиционными союзниками, надежда на то, что Запад поможет. Это мы уже видели. И армяне тоже, — отметил депутат.



По его словам, Пашиняну стоит поинтересоваться, что такое ОДКБ, к примеру, у Казахстана. Парламентарий считает, что республике удалось избежать госпереворота только благодаря этой организации.

Подобные слова и действия дорого обходятся государствам, которые верят обещаниям США и Евросоюза. Будет очень жаль, если Пашинян доведет свое дело до конца и уедет преподавать куда-нибудь в Вирджинию, а Армения, какой мы ее знаем, просто перестанет существовать, — заключил Толмачев.



Читать новость полностью

Споры между государствами должны решаться в спокойном ключе без перехода на личности, заявил ТАСС госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он выразил надежду на скорое разрешение проблем во взаимоотношениях двух стран.

На мой взгляд, все споры между государствами должны решаться в спокойном, ровном ключе без каких-либо переходов на личности. И я хотел бы, чтобы то напряжение, которое возникло, как можно скорее ушло бы, — сказал он.



Читать новость полностью

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также об отказе посещать Белоруссию, пока ее президентом является Александр Лукашенко.

"Он требует уважения к Армении как к равноправному партнеру, притом что у него в три раза меньше граждан, чем в Белоруссии и в два раза меньше экономика, чем у Челябинской области. При этом он угрожает уйти к другому покровителю - это уже не про равноправие, это про вассалитет. Конечно, всем этим он вредит не России и Белоруссии, а самой Армении", - сказал Перла.



Читать новость полностью

В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе из организации заявили, что исходят из того, что Ереван остается полноправным членом организации. Сообщение приводит ТАСС.

"Исходим из того, что, несмотря на заметное сокращение участия Республики Армения в мероприятиях ОДКБ, она остается полноправным членом организации", - заявили в секретариате.



Также в секретарите отметили, что обратили внимание на объяснение министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, который заявил, что Пашинян не имел в виду, что Армения выходит из ОДКБ.

Читать новость полностью