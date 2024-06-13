Захарова: Париж приближает вероятность прямого конфликта с РФ

Действия Франции по Украине приближают вероятность прямого столкновения с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».

По ее словам, Париж «все глубже вовлекается в вооруженный конфликт на Украине», последовательно смещая «любое представление о помощи в сторону подрыва ситуации».

«Ну и, конечно, приближая вероятность прямого столкновения с нашей страной. А это чревато непредсказуемыми последствиями для безопасности уже не только в Европе, но и в мире», — отметила Захарова.



Ранее официальный представитель МИД РФ назвала атаку на журналистов в Горловке целенаправленной. Она указала, что подробности обстоятельств инцидента установят правоохранительные органы.