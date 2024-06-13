Депутат захотел проверить Nestle и Mondelez на финансирование ВСУ

Депутат Госдумы Андрей Луговой призвал Генпрокуратуру РФ проверить компании ООО «Нестле Россия» и ООО «Мон'дэлис Русь» на предмет соблюдения налогового законодательства, а также финансирования ВСУ. Об этом Луговой написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, только официальные переводы указанных компаний Украине составили 3,63 миллиарда рублей. При этом Луговой уверен, что реальные размеры финансирования ВСУ от Nestle и Mondelez «значительно больше».

«Направил в Генпрокуратуру депутатский запрос с просьбой провести комплексные проверки ООО "Нестле Россия" и ООО "Мон'дэлис Русь" на предмет участия в финансировании незаконных вооруженных формирований украинских националистов и на соблюдение ими налогового законодательства России», — написал депутат.

Ранее в Госдуме прокомментировали слова Столтенберга о применении оружия НАТО по России.

https://news.rambler.ru/army/52918686-v-gosdume-nazvali-litsemernymi-slova-stoltenberga-o-primenenii-oruzhiya-nato-po-rf/