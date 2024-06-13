Глава Астрахани Олег Полумордвинов подал в отставку

Депутаты Городской думы Астрахани на внеочередном заседании 14 июня рассмотрят вопрос об отставке главы города Олега Полумордвинова, следует из повестки дня заседания, размещенной на сайте гордумы.

Уточняется, что третьим вопросом депутаты определят временно исполняющего полномочия главы муниципального образования.

Ранее несколько СМИ опубликовал материалы о том, что глава Астрахани написал заявление об отставке по собственному желанию.

Олег Полумордвинов занимал должность главы города с 29 апреля 2022 года (сначала был исполняющим обязанности, с 6 июня 2022-го - официально). До этого он уже руководил горадминистрацией с марта 2015-го по октябрь 2018 года.

С 2014 года решением облдумы отменены прямые выборы главы Астрахани. Новый глава избирается городской думой из числа кандидатов, прошедших отбор и представленных конкурсной комиссией. Согласно изменениям в уставе города, с 2020 года должность главы муниципального образования совмещена с должностью главы городской администрации. Глава Астрахани избирается сроком на 5 лет.