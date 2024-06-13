Захарова назвала терактом удар по журналистам НТВ в Горловке

Атака на журналистов НТВ в Горловке была целенаправленной и является очередным терактом со стороны Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Напомним, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и сопровождавший их офицер пострадали в результате обстрела в ДНР. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, они получили минно-взрывные травмы.

Раненные в Горловке журналисты НТВ находятся в коме

Захарова заявила, что журналисты получили ранение при исполнении своего профессионального долга. Она назвала атаку «целенаправленной», подчеркнув, что обстоятельства инцидента будут устанавливать правоохранительные органы.

«Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу Горловки, за их жизни прямо сейчас борются врачи», — сказала Захарова.



Дипломат добавила, что профильные международные организации: ЮНЕСКО и ОБСЕ, дискредитировали себя, не призвав Киев к ответу за эту атаку.