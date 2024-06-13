Ряд стран ЕС попросили Борреля о новых мерах в отношении дипломатов РФ

Меру предлагают включить в будущий пакет антироссийских санкций. Министры иностранных дел Чехии, Дании, Польши, Румынии, Нидерландов и стран Балтии написали коллективное письмо к главе дипломатии Евросоюза.

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«Мы считаем, что ЕС должен строго ограничить передвижение членов российских дипломатических миссий и членов их семей лишь территорией государства, в котором они аккредитованы», — цитирует газета текст документа.



Посол рассказал об угрозах в адрес российских дипломатов в США

Отмечается, что таким способом они намерены убедить Жозепа Борреля в том, что мера «значительно сузит пространство для операций российских агентов». В публикации Politico утверждается, что предложение не поддержали Германия, Австрия, Франция и Италия.