Медведев призвал превратить жизнь на Западе в «сплошной кошмар»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в ответ на новые западные санкции делать все, чтобы нанести максимальный вред странам, которые их ввели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В публикации он порассуждал, стоит ли реагировать на новые санкции. По мнению Медведева, с одной стороны, не нужно — число ограничений измеряется уже десятками тысячи и РФ научилась развиваться с ними.

«А с другой стороны — нужно. Не только властям, государству, но и всем нашим людям в целом. Всем, кто любит нашу Родину — Россию. Ведь они <…> объявили нам войну без правил!» — написал зампред Совбеза.



Он призвал каждый день пытаться нанести «максимальный вред» государствам, которые ввели против России и ее граждан ограничения. По мнению Медведева, вредить нужно во всем, «в чем можно навредить»: причиняя ущерб экономике, энергетическим и технологическим сферам, критической инфраструктуре, благополучию граждан, «уверенности в завтрашнем дне».

«Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)! Они боятся анархии и взрыва преступности в крупных городах? Надо помочь в дезорганизации их муниципальной власти!» — написал Медведев.



По мнению зампреда, в отношении врага не должно быть никаких правил, а Запад должен получить «сполна за вред России» и «как можно больнее».

"Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар", - подытожил Медведев.



Ранее стало известно, что Министерство финансов США и его подразделение по контролю за иностранными инвестициями OFAC ввели санкции в отношении Московской биржи. Речь идет о новом пакете рестрикций, которые направлены против российских компаний и финансовой инфраструктуры России. В УК «Спутник — Управление капиталом» заявляли, что российский валютный рынок после введения санкций США против группы «Московской биржи» станет внебиржевым и межбанковским.