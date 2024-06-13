Мэр Магадана обвинил местных депутатов в мести из-за оценки его работы

Мэр Магадана Юрий Гришан обвинил депутатов Гордумы в сведении личных счетов после того, как по итогам работы за 2023 год ему была поставлена оценка «неудовлетворительно». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© РИА Новости

Мэр обратил внимание, что оценку его работы дала специальная комиссия. Три человека проголосовали за, один воздержался.

«Мотив голосования братьев Смирновых понятен. Давно затаившаяся обида за увольнение Максима Смирнова с должности директора школы имени Елены Вяльбе за развал работы, снижение контингента, уход тренеров. И вот настал момент сведения счетов», - уверен Юрий Гришан.



Он также подчеркнул, что на заседании Магаданской городской думы к нему не было вопросов. И многие местные депутаты, по его словам, не понимают, почему работу мэра города оценили именно таким образом.

«Вчера поступило в мэрию решение Думы, подписанное Смирновым. К решению прикладывается, как правило, перечень вопросов, на которые следует обратить внимание в следующем отчетном периоде, но такого приложения нет», - заметил градоначальник.



Устав Магадана предполагает, что мэр города может быть отправлен в отставку в случае неудовлетворительной оценки его работы два года подряд. Но и в случае одной негативной оценки градоначальник может быть смещен, если глава региона выразит ему свое недоверие и его в этом поддержит президент России, напоминает РИА Новости.

Ранее в отставку на фоне уголовного дела о халатности ушла мэр Кургана Елена Ситникова. Врио главы города стала Анастасия Аргышева, она покинула свой пост 27 апреля по собственному желанию. Должность врио главы города заняла Юлия Гурьянова. Она ушла в отставку через шесть дней после назначения.