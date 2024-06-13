Путин может посетить Якутию

В Якутии готовятся к вероятному визиту президента России Владимира Путина. Возможной датой приезда главы государства в республику называют 18 июня.

Как сообщает SakhaDay, уточнявшая информацию, глава республики Айсен Николаев и часть представителей регионального правительства с начала недели работают в удаленном режиме, чтобы пройти обязательный перед встречей с президентом карантин.

В правительстве Якутии подтвердили, что Айсен Николаев, заместитель председателя правительства Анатолий Семенов и еще несколько высокопоставленных чиновников выполняют свои обязанности удаленно.

Рабочий визит главы государства в Якутию должен был состояться еще в марте. Планировалось обсудить вопросы, которые касаются развития региона. Поездка тогда не состоялась из-за погодных условий.