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В МИД назвали цель конференции по Украине в Швейцарии

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко назвал основную цель конференции по украинскому конфликту, которая пройдет в Швейцарии. Он Украине призван поддержать антироссийский психоз на Западе.

В РФ назвали цель конференции по Украине в Швейцарии
© РИА Новости

«Это совершенно нелепые подковерные игры, они видны невооруженным глазом. Уже сейчас понятно, что это будет пустая трата времени, некое такое действо, значение которого равно нулю», — объяснил дипломат.

Ранее Грушко рассказал, что все действия Североатлантического альянса, которые он сегодня совершает, направлены на подготовку к возможному столкновению с Россией. Он напомнил, что блок объявил Россию прямой и непосредственной угрозой альянсу. Грушко добавил, что это выражается в характере военной деятельности, политике и в планах военного строительства.

Политика
Александр Грушко
НАТО