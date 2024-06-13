Антонов заявил, что мировое большинство хочет укреплять сотрудничество с РФ

Мировое большинство не только не поддерживает антироссийские санкции США и коллективного Запада, но и демонстрирует готовность укреплять сотрудничество с Москвой по самому широкому кругу вопросов. Это подчеркнул посол России в США Анатолий Антонов.

Выступая в среду на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня России, он заявил, что становление многополярности в мире обретает "уверенную динамику".

"Становление многополярности - процесс трудный, однако обретающий уверенную динамику. Об этом говорит тот факт, что многие государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, составляющие мировое большинство, не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и демонстрируют готовность к укреплению сотрудничества с нами по самому широкому кругу вопросов", - отметил дипломат.



"Благодарны всем коллегам за поддержку. Совместно с вами мы нацелены на реализацию устремленной в будущее, конструктивной международной повестки дня", - сказал Антонов. "Надо признать, что данные усилия не находят понимания в Вашингтоне. Американские власти по-прежнему верят, что могут решать глобальные проблемы в одиночку. Тем временем растут такие угрозы, как терроризм, распространение ОМУ, киберпреступность, пандемии и многие другие", - добавил посол.